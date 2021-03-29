【復業無望】戴口罩用飲管飲酒成酒吧復業條件？業界：政府未表明跟隨措施即可復業

新冠肺炎疫情反覆，本地酒吧業界已停業多時。政府曾向業界提出顧客需配戴口罩並用飲管飲酒的措施，但有業界人士指，當局未有確實表明只要酒吧做到以上條件，一定可以復業。



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香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁出席電台節目時表示，早前與政務司長張建宗會面時，當局有提及過酒吧客人飲酒時需戴上口罩，並以飲管飲酒。但對方未有確實表明，只要做到以上條件必定能復業。

梁立仁又指，當局只希望業界試行措施，視乎情況再作決定；現時對復業不敢抱太大期望，希望政府可以提出確實條件，讓酒吧復業。

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新冠肺炎疫情年多前爆發至今，酒吧已出現第 3 波結業潮。業界指，結業潮在去年已經出現，至今已有約 300 間酒吧倒閉，佔全港酒吧總數的 2 成。酒吧業擔心復業無期，預計在 2、3 個月內或如 UA 院線般全線結業，影響行內約 10 萬個從業員的生計。

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