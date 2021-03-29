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【復業無望】戴口罩用飲管飲酒成酒吧復業條件？業界：政府未表明跟隨措施即可復業

業界頭條 15:07 2021/03/29

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新冠肺炎疫情反覆，本地酒吧業界已停業多時。政府曾向業界提出顧客需配戴口罩並用飲管飲酒的措施，但有業界人士指，當局未有確實表明只要酒吧做到以上條件，一定可以復業。

餐飲處所需提升換氣量・裝空氣淨化機 小型食肆：已入不敷支叫苦連天見下頁

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁出席電台節目時表示，早前與政務司長張建宗會面時，當局有提及過酒吧客人飲酒時需戴上口罩，並以飲管飲酒。但對方未有確實表明，只要做到以上條件必定能復業。

梁立仁又指，當局只希望業界試行措施，視乎情況再作決定；現時對復業不敢抱太大期望，希望政府可以提出確實條件，讓酒吧復業。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

尖沙咀舖位空置率近 18% 市況疲弱口罩舖都救唔到見下頁

新冠肺炎疫情年多前爆發至今，酒吧已出現第 3 波結業潮。業界指，結業潮在去年已經出現，至今已有約 300 間酒吧倒閉，佔全港酒吧總數的 2 成。酒吧業擔心復業無期，預計在 2、3 個月內或如 UA 院線般全線結業，影響行內約 10 萬個從業員的生計。

租值大跌・招租紙貼滿街 上水街舖變天大品牌早已捱唔住見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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