【疫市營商】網上「關注」變實體生意　芫荽燒賣粉麵套餐吸年輕食客

香港被譽為「美食之都」，街上隨處可見廣東粉麵店，但對一般經營者在港單靠粉麵難以突圍，有食肆從網上「關注組」有關大眾小食的熱門話題取得靈感，推出「芫荽燒賣」粉麵套餐吸納年輕食客，拓展批發業務，成功在逆市開拓新戰線。

近年網上開始湧現飲食為題「關注組」啟發東主研發新菜式。老虎岩（第 6 座）潮式粉麵咖啡東主郭華光（Kenneth）表示，去年在網上社交平台看到頗熱門的「燒賣關注組」和「芫荽關注組」群組，萌生想法嘗試將兩款食材結合，形成手工製的「芫荽燒賣」。

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郭華光指：「其實一直想傳承傳統小吃，本身推出『芫荽燒賣』前已製作做手工燒賣，早前構想粉麵套餐加設小食以豐富套餐，去找燒賣師父參叔學習製作燒賣。」

結果，傳統粉麵與芫荽燒賣小食的「擁躉」平分秋色。他說：「傳統粉麵店有忠實食客 fans，許多回頭客和舊街坊光顧，去回味坐落樂富「老虎岩」牛腩粉麵，而牛腩粉麵也是招牌菜；現時經濟不景，10 元 20 元價錢吃飽一餐廣受歡迎，故兩邊也有捧場客。」

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「莫為善小而不為 莫為惡小而為之」郭華光說。他認為：「不要少看買 10 元燒賣，客人有可能是大客戶，或者品嚐過後認為真材實料，繼而點取其他粉麵套餐，就算客人只點燒賣也十分歡迎。」郭華光又稱，芫荽燒賣推出後靠客人廣傳建立口碑，更獲不少凍肉零售商訂單。他又說：「現時每日約製作 2,000 多粒芫荽燒賣，至凍肉舖批發佔 2 至 3 成生意。」

▲ 郭華光一直傳承傳統小食，特意跟燒賣師傅學整手工燒賣。

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新冠肺炎疫情社交限制距離措施，對餐飲業影響深遠。郭華光表示：「經營粉麵店主要靠堂食生意，外賣只佔 5 至 10 %，故業務『新戰線』批發燒賣賣給凍肉商，疫情期間補足疫情前生意，我們的營業額也上升 20％。」對於未來發展，他認為擴展批發業務是可持續發展計劃，只要足夠人手配合能為公司帶來無限商機。

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