  • 27°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保商機】日本KOSE拒華麗包裝　捨棄塑料紙袋包裝吸年輕客

商管策略 09:39 2021/03/29

分享：

社會的環保意識提升，不少知名品牌紛紛採用環保包裝物料。至於一向講究設計感和精緻瓶身的化妝品也因應市場作出改變，日本品牌高絲（KOSE）最近推出的新產品，採用最新研發的零塑料紙質立袋版本。

「別讓消費者太方便」竟是IKEA成為家具龍頭的秘密？見下頁

品牌一直有推出補充裝的護膚品，但以往這類立袋式的包裝材料以多層塑料薄膜製成，或以紙質材料和塑料製成。KOSE 最新採用的紙質立袋，是由日本凸版印刷 S-VALUE Packaging 製作，將製作過程中的塑膠使用量降至零。

新款立袋只使用紙張和封袋用的熱封清漆，因此可將外包裝中使用的塑料量減少至零。因為使用材料簡單，製作過程中也能降低約 28% 的二氧化碳排放量，成品質量穩定且具有環境適應性。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Amazon 轉 App 圖示竟惹負評 企業隨意換標誌影響品牌形象見下頁

在 2019 年日本雀巢宣布，旗下朱古力品牌 Kit Kat 將淘汰塑膠薄膜包裝，改用可回收的新版「紙質包裝」；酒類市場上，威士忌、啤酒、紅酒眾多品牌也紛紛投入「紙瓶包裝」。

任飲救汽水機業務？日本可口可樂推包月訂閱制見下頁

雀巢旗下朱古力品牌 Kit Kat 將淘汰塑膠薄膜包裝，改用可回收的新版「紙質包裝」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Nestlé Japan、KOSE、Istock

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】疫情方便食品需求增　農心即食麵年銷售額超143億
2021/03/28
【疫市營商】疫情方便食品需求增　農心即食麵年銷售額超143億
【管理Tips】比彈性工時更吸引！美初創逢星期一休假利潤大增121％
2021/03/26
【管理Tips】比彈性工時更吸引！美初創逢星期一休假利潤大增121％
市場拓展 美妝 化妝 環保措施 節能減排 走塑 日本

上一篇文章

【香港製造】租田親種原材料不求人　老師轉職創有機濕疹膏品牌

下一篇文章

【營銷策略】「別讓消費者太方便」竟是IKEA成為家具龍頭的秘密？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣