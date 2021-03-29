【環保商機】日本KOSE拒華麗包裝　捨棄塑料紙袋包裝吸年輕客

社會的環保意識提升，不少知名品牌紛紛採用環保包裝物料。至於一向講究設計感和精緻瓶身的化妝品也因應市場作出改變，日本品牌高絲（KOSE）最近推出的新產品，採用最新研發的零塑料紙質立袋版本。

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品牌一直有推出補充裝的護膚品，但以往這類立袋式的包裝材料以多層塑料薄膜製成，或以紙質材料和塑料製成。KOSE 最新採用的紙質立袋，是由日本凸版印刷 S-VALUE Packaging 製作，將製作過程中的塑膠使用量降至零。

新款立袋只使用紙張和封袋用的熱封清漆，因此可將外包裝中使用的塑料量減少至零。因為使用材料簡單，製作過程中也能降低約 28% 的二氧化碳排放量，成品質量穩定且具有環境適應性。

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在 2019 年日本雀巢宣布，旗下朱古力品牌 Kit Kat 將淘汰塑膠薄膜包裝，改用可回收的新版「紙質包裝」；酒類市場上，威士忌、啤酒、紅酒眾多品牌也紛紛投入「紙瓶包裝」。

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▲ 雀巢旗下朱古力品牌 Kit Kat 將淘汰塑膠薄膜包裝，改用可回收的新版「紙質包裝」

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Photo：Nestlé Japan、KOSE、Istock