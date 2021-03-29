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【旅遊界自救】旅遊業指本地一日遊利潤低　倡推「公海遊」救市

業界頭條 11:31 2021/03/29

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新冠肺炎疫情嚴重打擊香港旅遊業，雖然「宅渡假」（Staycation）及本地遊成為疫情期間市民的新選擇，但業界認為後者利潤低，促請政府效法鄰近地區推出「公海遊」。

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旅行社東主協會會長葉慶寧今早出席電台節目時表示，旅行社舉辦本地一日遊的利潤不高，而且香港本地遊受條件所限，不太受市場歡迎，如市民必須接種疫苗或進行檢測才可參加，並不切實際。他又指，日本、台灣等地已推出本地郵輪旅遊，政府可「照抄」別國的做法，讓旅行社可以從中賺取收入。

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旅行社東主協會會長葉慶寧表示，旅行社舉辦本地一日遊的利潤不高，而且香港本地遊受條件所限，不太受市場歡迎。

疫苗護照難救旅遊業？裕利安宜：恐等到2024年才復甦見下頁

對於業界有促請政府推出「公海遊」，商務及經濟發展局局長邱騰華早前在立法會會議時指，現階段要恢復郵輪旅遊比較困難，而業界提出「公海遊」（cruise to nowhere）或宅渡假（staycation）等方案能否落實，需視乎本港疫情發展及的防疫措施等。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Hong Kong Tourism Board

撰文 : 廖淑瑩

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