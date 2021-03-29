【附購買連結】家港口罩發售全港第一款納米版 KF94 五層口罩

香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 正發售全港第一款納米版 KF94 口罩。



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廠方表示，經技術組多番研究，終於推出全港第一款「納米版KF94」。口罩顏色有淺藍襯粉帶 + 清新綠襯。此口罩提供五層過濾，提供 3E>99% 防護，採用 KF94 款立體設計。但廠方沒有說明口罩是否符合 KF94 規格。口罩售價為 $120/20 個，獨立包裝。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。