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【附購買連結】家港口罩發售全港第一款納米版 KF94 五層口罩

行內熱話 01:04 2021/03/29

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香港口罩廠家港口罩 Homey Bliss Mask 正發售全港第一款納米版 KF94 口罩。
                                                       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，經技術組多番研究，終於推出全港第一款「納米版KF94」。口罩顏色有淺藍襯粉帶 + 清新綠襯。此口罩提供五層過濾，提供 3E>99% 防護，採用 KF94 款立體設計。但廠方沒有說明口罩是否符合 KF94 規格。口罩售價為 $120/20 個，獨立包裝。

【其他內容】  【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 百佳搶先發售
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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