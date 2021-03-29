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【一盒齊 5 款】HKMB 香港漫畫系列 - 山海逆戰口罩售 $68 盒

行內熱話 00:46 2021/03/29

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香港口罩廠 HKMB 一直多推香港漫畫，今次是《山海逆戰》。
                                                      
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，《山海逆戰》是香港漫畫家邱福龍作品。山海之間無奇不有，天下更有各種不同奇珍異獸存活人間。智者伯益發現食用異獸之肉，飲其鮮血，便能獲得異獸之力。而這些身負奇能者，被稱為異士！伯益走遍天下，筆錄所見的異獸，並寫成《山海經》，更是以此創立的山海派，宣揚食用異獸獲得異能的理念。但是當伯益消失之後，山海派卻逐漸地失去勢力平衡。

山海逆戰系列-2-Q 版篇口罩每盒設有 5 個款式，包括:勾徹（A)、勾徹（B)、姚星塵(A)、姚星塵(B)和邱福龍。一盒 30 個獨立包裝 3E>99% 口罩售 $68。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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