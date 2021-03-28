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【一盒兩款】Her own words Sanrio My Melody & Little Twin Stars 夏日版口罩 立體獨立裝售 $98 盒

行內熱話 02:17 2021/03/28

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早前內衣製造商 Her own words 推出 Sanrio My Melody & Little Twin Stars 口罩大受用戶歡迎，今次更推出夏日版。
                                                    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

此口罩也以「夢幻星空」為主題，印上 My Melody & Little Twin Stars 圖案，今次則是以粉紅和白色為主色，一盒 20 個獨立裝口罩已有齊兩色。口罩是便利妥生產，香港製造，提供 ASTM F2100-19 Level 2 防護，共有成人、中童和幼童三個尺寸，售價為 $98 盒。

【其他內容】  【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 百佳搶先發售
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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