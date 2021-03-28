【附購買連結】日本 Medicom Hello Kitty 成人口罩 優惠價售 $109/50 個

網店 OZONE Sportswear 正在發售日本 Medicom Hello Kitty 成人口罩。



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在疫情初期，此 Medicom Hello Kitty 成人口罩極受歡迎，曾炒至 $500 盒以上。今次店方則以 $108 發售。此口罩為 Level 1 水平，一盒 50 個，成人口罩尺寸，是日本發售限定版，中國製造。

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出貨期為14-18天



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。