Medox x Pokemon 新推伊貝/妙蛙種子/傑尼龜成人 Lv3 口罩

香港口罩廠 Medox 表示，新推 Pokemon 成人圖案口罩。



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早前廠方已推出 Pikachu 成人圖案口罩，其他圖案口罩則只有中童款。Medox 表示，現正式推出伊貝、妙蛙種子、傑尼龜三款新成人圖案口罩。口罩仍是 Level 3 規格，售價為 $128/30個。



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Medox 口罩規格



規格：EN14683 TYPE IIR

過濾率：BFE，PFE，VFE ≥ 99%

包裝：30片/盒,獨立裝

尺寸：17.5cm x 9.3cm



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。