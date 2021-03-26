【附購買連結】買大送細! Procare HK 香港保家正推出復活節親子優惠!

香港口罩廠 Procare HK 香港保家正推出復活節親子優惠!



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Procare HK 表示，由即日至 4 月 30 日，推出復活節親子優惠‍。買家購買任何 Procare HK 成人款口罩，即送小童 Lv2 口罩，買 1 盒成人送 1 盒小童，買 2 盒送 2 盒，如此類推。買家只需將任何成人款口罩加入到購物車，系統會自動將相應數量的小童 Lv 2口罩同時加入購物車，並自動計算訂單金額。

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地址:荃灣眾安街47號地舖



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。