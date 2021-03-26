  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 22:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】買大送細! Procare HK 香港保家正推出復活節親子優惠!

行內熱話 20:55 2021/03/26

分享：

香港口罩廠 Procare HK 香港保家正推出復活節親子優惠!
                                                   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Procare HK 表示，由即日至 4 月 30 日，推出復活節親子優惠‍。買家購買任何 Procare HK 成人款口罩，即送小童 Lv2 口罩，買 1 盒成人送 1 盒小童，買 2 盒送 2 盒，如此類推。買家只需將任何成人款口罩加入到購物車，系統會自動將相應數量的小童 Lv 2口罩同時加入購物車，並自動計算訂單金額。

【其他內容】  【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 百佳搶先發售

    點擊圖片放大


口罩購買連結<<<

【其他內容】 香港製造! BestCare 口罩週年大減價 Level 2 口罩售 $7 盒起 更有一送一優惠!

【其他內容】 附優惠詳情!藥房周末特價! 全線中衛口罩回贈達 $40 五十個盒裝變相賣 $88

地址:荃灣眾安街47號地舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

著數優惠 口罩 香港

下一篇文章

【新一輪發售】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣