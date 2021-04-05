【疫市營商】停業半年家長誤以為結業　舞蹈學校谷證書課程疫市撐住

新冠肺炎疫情持續蔓延，社交距離措施下群體聚集活動取消，西方舞列為健身中心處所之列，有舞蹈學校停業近半年收入急跌，靠開辦可供學童升讀私立小學「增值」的國際試證書課程成優勢，上月復業後 3 月新生突破歷史記錄。

學校實體活動全停 活動策劃公司轉戰雲端生意大增4倍​​​​​​【​見下頁】

數碼轉型成為中小企「反攻疫情」策略。香港藝術體操芭蕾舞蹈學校 KING'S 創辦人兼行政總裁王家昌（Josh） 表示，新冠肺炎疫情至今停業逾 180 日，學校透過網上直播和社交媒體維持曝光率，否則怕學員和家長誤以為結業。

王家昌續指：「新冠肺炎疫情肆虐加上停業期間，舞蹈學校接近 2 個月零收入，沒有新生報名情況下營業額下跌 50%，部分商開舖的分校關門，難吸引新生報名，有興趣報名客人轉向網上查詢。」

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跳繩學校疫情曾停業 轉 Facebook Live 教學「起死回生」【見下頁】

王家昌又指，新冠肺炎疫情對學校最大轉變是成功把業務從線下轉到網上平台，將課堂或國際性比賽轉移至網上，學校協助學員拍片參與國際性比賽，掌握視像技巧隔接減省成本開支；過去學校與香港迪士尼樂園和天際 100 有長期合作關係，定期安排參與巡回表演的演出，維持短期收入。

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幼稚園學生持有國際證書課程，提高報考國際及私立小學的入學門鑑。王家昌透露：「今年 3 月的收生記錄，破兩年來同期記錄。上月復業後大量新生為報考私立和國際學校報名，因學校設國際試證書課程，透過證書提高學分，增加入讀機會。」

▲ 疫情下舞蹈課程成功由線下轉到網上平台。

至於未來業務發展，王家昌又說，較早前申請遙距營商計劃（D-Biz），待審批後將增設網上零售店，以及介紹入門基礎課程為主的錄製課程等業務，開拓新商機。

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