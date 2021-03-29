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【香港製造】租田親種原材料不求人　老師轉職創有機濕疹膏品牌

商管策略 12:00 2021/03/29

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皇牌產品濕疹膏用上了有退熱功能的左手香。

濕疹是不少港人揮之不去的都市病，使用國外產品亦難以根治。有本地品牌針對香港氣候推出濕疹膏，為確保產品零添加，創辦人更親自種植原材料，在新冠肺炎疫情裏更獲得不同商場邀約開分店。

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香港有機花水護膚品牌 「By Ginny」創辦人 Ginny Lau 本來是小學老師，由於壓力問題引發嚴重濕疹，嘗試坊間不同產品情況亦未有改善，便著手研究自製護膚品，後來接觸到有消炎功能、名為「左手香」的植物後情況大為好轉，將產品送給同樣有皮膚問題的老師朋友亦收獲大量好評，為她帶來非常大的滿足感，於是便在 2018 年決定辭職，離開投身了 4 年的學校職場，集中精力創業。

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By Ginny 產品包括爽膚水、潤膚產品、香水、精油等等。Ginny 表示，國外的產品難以治療港人濕疹的最大原因是兩地天氣有差別。歐美天氣乾燥，產品以滋潤為主，香港較潮濕，用這些產品反而會引起暗瘡等問題，日韓產品又喜歡加入香料、化學色素，容易引起紅腫、敏感。

為了避開這些缺點，公司的產品皆採用國外有機材料，連水亦用上法國高原花水，唯一例外是 Ginny 親自在元朗種植的「左手香」，她說：「濕疹膏方面，2019 年我親自租了一塊田種原材料『左手香』，在不用化肥的情況下確保產品沒有化學成份，質感亦做得較清爽，配合香港環境。」

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新冠肺炎疫情下，市場環境亦有所變化。Ginny 表示，客人確比之前手緊，消費意欲減低，幸而疫情前儲了一班熟客，用過產品後會繼續光顧，生意仍然可以。

「By Ginny」現時共有兩間分店，Ginny 指出，新冠肺炎疫情下不少大商場都改與本地品牌合作，品牌都受到不少邀請，可是由於產品純手工製作，要加大產能仍有困難，未來如果開廠，必須顧及質量，所以仍要好好規劃。

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撰文 : 陳文政

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