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【附優惠詳情】藥房周末特價! 全線中衛口罩回贈達 $40 五十個盒裝變相賣 $88

行內熱話 18:19 2021/03/26

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 荃心日韓藥房今個周未推出限時台灣中衛口罩特價!
                                                   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

店方指，今個星期五/六/日(26-28/3) 提供中衛口罩門市限定優惠。買家於門市選購台灣製中衛盒裝口罩一盒，即可享有最高 $40 現金即時回贈優惠。例如現凡購買 50 個裝中衛口罩，可即時享有 $40 荃心 TrueHeart Dollar 現金回贈。中衛 50 個口罩建議零售價為 $128 / 海芋黄 $150。如購買 30 個裝 / 中童款式口罩，則可即時享有 $30 荃心 TrueHeart Dollar 現金回贈。中衛 30 個口罩建議零售價為 $118 / 中童款式 $120。

買家結帳時出示下圖即可獲優惠，多買多回贈 TrueHeart Dollar。口罩數量有限，售完即止。

【其他內容】  【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 百佳搶先發售

    點擊圖片放大


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【其他內容】  香港製造! Medbox 口罩春季購物節半價優惠

地址:荃灣眾安街47號地舖

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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