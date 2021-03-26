【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 百佳搶先發售

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百佳表示，搶先發售 Minions 口罩。
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此口罩是由香港口罩廠便利妥推出，口罩印上可愛的 Minions，加上立體剪裁，會更為透氣。此 Minions 口罩一共推出 XS/S/M 三個碼數，一家大細都合用。此系列一盒有 20 片 Level 2 口罩，全獨立包裝方便攜帶，售價為 $98，現已在百佳超市門市和網店發售。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟