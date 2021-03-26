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【附購買連結】便利妥 x Minions 小黃人立體口罩 百佳搶先發售

行內熱話 18:05 2021/03/26

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百佳表示，搶先發售 Minions 口罩。
                                                   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

此口罩是由香港口罩廠便利妥推出，口罩印上可愛的 Minions，加上立體剪裁，會更為透氣。此 Minions 口罩一共推出 XS/S/M 三個碼數，一家大細都合用。此系列一盒有 20 片 Level 2 口罩，全獨立包裝方便攜帶，售價為 $98，現已在百佳超市門市和網店發售。

【其他內容】 【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒
 

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【其他內容】 香港製造! BestCare 口罩週年大減價 Level 2 口罩售 $7 盒起 更有一送一優惠!

【其他內容】  香港製造! Medbox 口罩春季購物節半價優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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