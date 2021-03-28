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【人工智能】保障在職人士　英國呼籲限制 AI 應用

業界頭條 17:56 2021/03/28

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人工智能（AI）科技興起令人力市場有喜有悲，求職者除了害怕自己的工作被機械人取代之外，現在更加要害怕自己被科技「篩選」而失去工作機會。

根據英國工會聯盟（Trades Union Congress）發表報告指出，現時的勞工法例未能配合新科技的發展步伐，由於愈來愈多僱主採用 AI 相關應用作遙距招聘，假如當中的演算法在有意或無意之間加入審查制度，有機會作出不公平或具歧視性的決定。

人工智能觸發創造力　開啟商業與創作新路向見下頁

其中號稱不公平的例子有：英國 Uber Eats 曾出現員工被不公平解僱的事件，後來發現原因在於面部識別軟件，不適用於個別少數族裔人士的評核而最終出錯。該報告指出，在 AI 當道的招聘市場中，包括聯絡中心（Contact Centre）與外賣速遞服務在內的低薪員工受影響最大。

工會聯盟提醒僱主重視招聘之餘，也不要忘記勞動市場建基於人際關係，要盡量定立公平的規則。 

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Photo：OReilly、S Pakhrin

撰文 : 陳裕邦

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