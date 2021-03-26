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【生意難做】女大學生被趕爆粗兼找媽媽出頭　老闆：店員對事不對人會撐同事

行內熱話 11:24 2021/03/26

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有大學咖啡店趕走不守規矩的客人後，女大學生竟找母親出頭，咖啡店負責人直言是次事件定必支持未有犯錯的員工，絕不屈服。

香港中文大學龐萬倫學生中心的 Paper & Coffee 負責人表示， 3 月 25 日咖啡店發生小爭拗，事緣店內有不可穿鞋的「榻榻米區」，某位該區用餐的女同學拿取食物時未有穿鞋，赤腳取餐後回到榻榻米區，員工以保持榻榻米清潔為由要求對方換位，女客人卻置若罔聞，並說：「於是同事去敲左兩下佢張枱，以跪姿同佢講嘢，請佢轉去坐要著鞋既其它位，俾我地抹番個 tatami 啦，佢又扮聽唔到。」

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Paper & Coffee 的 IG 被抺黑。

增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

後來女同學甚至在她朋友面前以粗口辱罵該同事，並繼續飲外面帶來的飲品。事件持續發酵，不單店舖 Instagram 被女同學的朋友抺黑，同事收工前就更收到數個該同學的家長來電，說：「擾攘一輪係咁質問同事講出佢個女講粗口既原句。家長仲同經理講，其實我個女都好似只係講左 Fxxx 姐，又唔係 Fxxx you ，又唔係 Fxxx your Asxxole 都唔算罵人姐。」

當事人已道歉。

失業率高企年青人受罪　開數碼營銷課程助抗疫境見下頁

家長直言不道歉就要報警「搞大佢」。咖啡店店長在社交媒體高調逐點反駁，直指同事並無做錯，且同事與客人需互相尊重，是次事件必定全力支持同事，他又指事主已經是大學生，不應該甚麼事去找家長代出頭，如果家長有意見可以當面和老闆說，老闆定必狠罵對方一頓，又指對方已被列入店舖黑名單。

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撰文 : 陳文政

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