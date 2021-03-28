創業奇情之「災難拯救師」

辦法總比問題多，創業能增強一個人解決問題的能力，特別在極度困難的時候，堅強的創業者定必能找到解決問題的正確方法，然後再勇往直前。

唸電腦科學的 Kinson 生不逢時，畢業時碰上金融風暴，未能求得一官半職；他毅然選擇創業，自設 app（流動應用程式）的模塊，以月費形式替超過 100 間商戶推出 app；在找不到工作的困境下，解決了收入的問題，更賺到他人生的第一桶金。「我不是在搞 Startup，也不是要改變世界，我只求兩餐溫飽。」Kinson 目標是與青梅竹馬的女友 Wendy 建立屬於兩人的家庭；Kinson 終於求婚成功，他決定泡製一個夢幻的海外婚禮。

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「不好意思！同事弄錯了，你們上次訂好的婚紗原來已經有其他客戶預訂了，不能給你們租借 1 個星期到關島。」Kinson 大為緊張，那襲婚纱是他和 Wendy 走了數十間婚紗店才挑選出來的，也簽好了租賃文件及落了訂金。他認定是婚紗店老闆娘的謊話，期望在這結婚旺季能把這時款婚紗在香港多租幾轉。

Kinson 決定不驚動未婚妻，並自行寫了一封信傳真至老闆娘，說明婚紗店違約的明細，同時寫上會通知相熟的律師樓跟進。老闆娘隨後致電 Kinson 並說一切照舊，最後拋出一句：「我們小店經營，不要搞到律師樓吧。」Kinson 不費吹灰之力而解決了一個棘手問題，他和 Wendy 其後在關島共諧連理。

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婚後 Kinson 和太太住進了大埔豪宅屋苑，與明星、名人及富二代為鄰，生活愜意；他們夫婦在屋苑活動時認識了麒麟社會長 Martin，這位口才了得的富二代頭銜顯赫，一直舉辦慈善活動，更頻頻見報，過去數年與眾鄰居相處融洽。「我們很多活動都需要更多人支持，如果開發 app 邀請其他人向活動給 like，然後由我負責俾錢……」Kinson 認為可行，但卻反建議應該由活動籌辦組織付鈔，兩人最後未有達成共識。

「受害事主最初得到甜頭，被騙徒遊說投資更多金錢，以賺取更高回報。」半年後爆出了 Martin 的科技騙局，眾多受害人墮入社交媒體「俾Like員」陷阱，誤信單靠點讚活動便可賺取酬金，惟大額付款後相關程式卻突然關閉，始驚覺中伏；大眾對此新概念的手機 app 頗有微言。

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Kinson 受到啟發，馬上開設一個同樣原理的點擊讚好賺積分 app，由建立直播帶貨的平台付推廣費用，Kinson 的 app 獎勵幫忙點擊分享的用戶，換取消費禮券，再引流生意到店舖。碰上新冠肺炎疫情失業裁員潮，大量用戶為了賺取積分換禮券，每天也在 Kinson 的 app 中狩獵着每個賺取積分的機會。Kinson 的 app 頓時成為逆市奇葩，紅極一時。

Kinson 不禁感嘆，大好的 idea 就像一把「絕世好劍」，落在壞人手中就是騙局，落在好人手中就是天國。

水能載舟、亦能覆舟，為善為惡，存乎一心。

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