新冠肺炎疫情令餐飲業大受打擊，近年不少老店食肆難敵疫情最終宣告結業。牛頭角「35 車仔麵檔」宣布將於 4 月中結業，連餐飲同業也在自家專頁發帖直言「唏噓不捨」。

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「35 車仔麵檔」車仔麵檔在 Facebook 專頁發帖，宣布 4 月 15 日決定結業。撰文者在內文中代表老闆及所有員工，再次多謝每位街坊和朋友，日後新動向會繼續在Facebook、MeWe 和 Instagram 各社交平台更新資訊。與此同時，另一邊廂「膳心小館」社交平台專頁為車仔麵「最後告急」。

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同日，「膳心小館」在 Facebook 發帖指，曾與「35 車仔麵檔」聯絡得知，並交代車仔麵店與業主代理人雙方達成共識，將其食牌和生財工具低於最少值港幣 20 萬元「大牌」市價，以 4 萬元頂手轉讓，於 3 月 26 日 傍晚答應業主於 4 月 15 日交舖。員工安排方面，內文又指「膳心小館」已答應接收他們部份員工，讓「35 車仔麵檔」員工繼續工作及賺錢養家

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Photo：35座車仔麵 Facebook、膳心小館 Facebook