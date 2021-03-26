  • 22°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【​又要集體回憶】牛頭角 35車仔麵檔 4 月中結業離場

業界頭條 15:10 2021/03/26

分享：

新冠肺炎疫情令餐飲業大受打擊，近年不少老店食肆難敵疫情最終宣告結業。牛頭角「35 車仔麵檔」宣布將於 4 月中結業，連餐飲同業也在自家專頁發帖直言「唏噓不捨」。

藥房食肆結業二手貨買賣旺？夜冷舖東主：貨多到唔想收​​​​​​【​見下頁

「35 車仔麵檔」車仔麵檔在 Facebook 專頁發帖，宣布 4 月 15 日決定結業。撰文者在內文中代表老闆及所有員工，再次多謝每位街坊和朋友，日後新動向會繼續在Facebook、MeWe 和 Instagram 各社交平台更新資訊。與此同時，另一邊廂「膳心小館」社交平台專頁為車仔麵「最後告急」。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

【酒樓結業】又是難敵疫情？富臨皇宮北角店租約期滿結業​​​​​​【​見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【時代的眼淚？】中國現網吧結業潮！兩大致命傷去年逾萬間倒閉 ​​​​​​見下頁】​

同日，「膳心小館」在 Facebook 發帖指，曾與「35 車仔麵檔」聯絡得知，並交代車仔麵店與業主代理人雙方達成共識，將其食牌和生財工具低於最少值港幣 20 萬元「大牌」市價，以 4 萬元頂手轉讓，於 3 月 26 日 傍晚答應業主於 4 月 15 日交舖。員工安排方面，內文又指「膳心小館」已答應接收他們部份員工，讓「35 車仔麵檔」員工繼續工作及賺錢養家

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：35座車仔麵 Facebook、膳心小館 Facebook

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【管理Tips】​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓
2021/03/25
【管理Tips】​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓
【新疆棉花】內地群起抵制 Nike H&M 　李寧牌標籤寫新疆棉股價飆升7％
2021/03/25
【新疆棉花】內地群起抵制 Nike H&M 　李寧牌標籤寫新疆棉股價飆升7％
【疫市營商】生日會統籌公司轉陣 推布置 DIY 套餐拓收入來源
2021/03/25
【疫市營商】生日會統籌公司轉陣 推布置 DIY 套餐拓收入來源
商業營銷 餐廳情報 疫情 餐飲 車仔麵 牛頭角 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市直擊】租值大跌・招租紙貼滿街　上水街舖變天大品牌早已捱唔住
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣