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【新職位】銜頭還值錢嗎？茶飲店店員獲賜名「調飲師」

商管策略 18:26 2021/03/27

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近年中國內地街頭有不少茶飲店，官方甚至將茶飲店內負責沖泡飲品的員工正名為「調飲師」。不過，有網民認為「這年頭，X X 師太氾濫，都不值錢了」、「為甚麼不叫調飲員」。

短時間放兩次侍產假有蠱惑？人事顧問：設定寬鬆但必須為配偶或伴侶見下頁

《聯合新聞網》報道，中國為加強從業人員的社會認同度、促進就業創業等，在今年 3 月頒布的 18 個新職業名稱，如集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、調飲師等。消息在台灣討論區「批踢踢實業坊 PTT」引起討論，網友「抽水」發揮創意創造新職業名稱，如專門放珍珠的稱為「斟珠師」，外送員稱為「外送師」，加油站店員為「加油師」。

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連續23年入選最佳職場！四季酒店創辦人兩招令員工「好鍾意返工」見下頁

其實香港也出現類似的情況，其中俗稱「豬肉佬」的職業，在 2017 年被本港八大豬牛肉類商會正名為「肉類分割技術員」，更試辦相關課程，吸引年輕人入行。不過，僱員再培訓局認為畢業學員入職及留職數據有欠理想，決定不再開辦切肉員課程。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：羽諾YUNO

撰文 : 廖淑瑩

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