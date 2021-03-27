【新職位】銜頭還值錢嗎？茶飲店店員獲賜名「調飲師」

近年中國內地街頭有不少茶飲店，官方甚至將茶飲店內負責沖泡飲品的員工正名為「調飲師」。不過，有網民認為「這年頭，X X 師太氾濫，都不值錢了」、「為甚麼不叫調飲員」。

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《聯合新聞網》報道，中國為加強從業人員的社會認同度、促進就業創業等，在今年 3 月頒布的 18 個新職業名稱，如集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、調飲師等。消息在台灣討論區「批踢踢實業坊 PTT」引起討論，網友「抽水」發揮創意創造新職業名稱，如專門放珍珠的稱為「斟珠師」，外送員稱為「外送師」，加油站店員為「加油師」。

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其實香港也出現類似的情況，其中俗稱「豬肉佬」的職業，在 2017 年被本港八大豬牛肉類商會正名為「肉類分割技術員」，更試辦相關課程，吸引年輕人入行。不過，僱員再培訓局認為畢業學員入職及留職數據有欠理想，決定不再開辦切肉員課程。

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