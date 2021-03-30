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【疫市營商】開移民顧問公司易搵錢？90後創業者：到位服務才夠競爭力

商管策略 08:37 2021/03/30

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高壓生活讓都市人喘不過氣，不少人都開始尋求「第二家園」。有 90 後女生開辦移民顧問公司，憑藉專業知識及親身考察經驗，為客戶度身訂造移民計劃。

「八方移民及財富管理」創辦人樂翊榆學生時期於英國修讀法律學位，因而成為朋友移民諮詢對象，再加上曾於國際房地產代理及測量行任職，對各國地產知識有所涉獵，隨著移民之風日盛，她決定創辦移民顧問公司。

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樂翊榆坦言：「對比其他移民顧問，我的模式更像私人助理。最大優點是工作上更有彈性，透明度更高。部分同行宣稱不成功不收費，但很多時都是不成功就『退款』，但當中有很大灰色地帶，例如對方指出因為申請人沒交齊文件才失敗就已經是口同鼻拗。由於我們營運壓力較低，便可以採用更透明方式，先簽合約，移民成功後才收費，客人也會覺得公道一點。」

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樂翊榆曾在海外生活，明白移民要面對的困難，並且要如何解決。為了令工作做得更好，她到過多個國家實地考察，又與不同國家的移民律師及發展商建立團隊，令公司更有優勢。

樂翊榆表示移民者分為移居與否兩種人，要分析需要，設立個人化的移民方案。移居者必須考慮衣食住行、置辦物業和尋找工作等等優先處理的問題，樂翊榆否可以透過團隊尋找可靠方便又有升值潛力的樓盤，成交更能免除相關律師費，達到雙贏。

尋找工作方面，樂翊榆說：「以加拿大為例，根據申請人的技能，我們或能夠在某些省份幫申請人找到僱主擔保簽證。例如申請人是護理員、銷售經理等等，他們擁有相關學術水平、英語又達到國際試的一定標準，就已經有可能受當地公司青睞。這方面不只是醫生、律師才能走這條路的。」

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樂翊榆指出，「移民不移居」更適合有穩定職業的中產，例如在某些國家投資一定金額便能取得國籍，以葡萄牙為例，投資 35 萬歐羅的房地產或基金即能取得黃金簽證，當地國際學校的學費亦僅需香港 1/3，非常吸引。

除此之外，同樣採用英式教育的愛爾蘭也是投資移民熱門國家，居住要求為每年 1 天。樂翊榆解釋：「某些投資移民要提交創業計劃書，我們會有團隊提供協助。如果移民者想自己處理，除了會涉及大量資料搜集外，更有可能犯上大錯。例如向全球征稅的國家（如：美國）尋求入籍，到時在香港做生意的盈利都會被收稅。移民其實豐儉由人，資金有限的話，土耳其也不失為好選擇，投資 25 萬美元，6 至 8 個月內便有護照。」

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撰文 : 陳文政

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