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【管理Tips】WFH 開會自言自語冷冰冰？2 招令對方聚精匯神增互動

商管策略 18:04 2021/03/26

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全球新冠肺炎疫情肆虐，企業安排員工居家工作（WFH），遙距視像會議可能已成為打工仔日常，不過視像會議打破地域界限，溝通變得容易但互動難。當視像會議進行演講匯報時感到不自在？或許坐在屏幕前的你曾試過一刻分神，箇中原因是無法直接獲得聽眾反饋。哪如何能避免「自言自語」？專家教以下兩招：

【管理Tips】​打第二劑疫苗應有「打針假」放？人事顧問：視乎情況互諒互讓​​​​​​見下頁】​

（1）構思問題讓觀眾讀出答案。
開始演講時先輕閒聊，構思問題，並要求觀眾（或稱呼別人名字）回答一兩個單詞；這種方式幫助講者更投入對自己所說的話，感覺置身現場觀眾演講。

肢體語言和眼神交流在溝通互動中佔重要一環，一般演講少不免觀眾聲音。誰想在空房裏「自言自語」演講？所以綜合《哈佛商業評論》兩個演講技巧，下次視像會議時演講，可增加與觀眾互動。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

    點擊圖片放大
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有日無夜 OT 有必要？4 招提高效率管理好時間​​​​​​見下頁】​

（2）嘗試提問開放式問題。
先部署問題嘗試找對方眼球，模擬對方承接對話。 舉例說，引入新想法時會提問「你們準備好嘗試新東西嗎？」 ；當你匯報一些數據時，可問一些開放式問題以鼓勵對方積極參與，例如「你在此圖表上注意到甚麼趨勢？」

職場「交心」提升戰鬥力？懂 3 大技巧免真心錯付負能量​​​​​​見下頁】​

事實上，虛擬視像演講也可以進行有意義的對話，幫助你減少焦慮感，並與聽眾建立更多聯繫。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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