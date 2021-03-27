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【疫市營商】疫情方便食品需求增　農心即食麵年銷售額超143億

商管策略 12:57 2021/03/27

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即食麵可謂快餐中美食，新冠肺炎疫情下居家抗疫必備糧食之一。韓國食品製造商農心（Nongshim）受疫情正面影響逆市增長，其即食麵去年銷售額創下新高，超過港幣 143 億元。

食物斷斤秤・食物回收站 無印良品 3 大招拓新零售模式見下頁

《韓聯社》引述韓國金融監督院電子公示系統數據，農心即食麵去年銷售額達 2.0868 萬億韓圜（約港幣 143 億元），同比增加 16.3 %，佔公司銷售總額的 79 %。

不過，即食麵種類多、方便又快捷，深得韓國人追捧，加上《上流寄生族》電影間接宣傳，農心即食麵聲名大噪，不少人更把製作「炸醬烏冬麵」（ChapaGuri）食譜網上瘋傳。

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

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【SME學堂】本地零食家品店疫情大賺逾千萬 自家品牌・產地直送成致勝關鍵？見下頁

事實上，新冠肺炎疫情並非農心即食麵的銷售額飆升主因，卻是靠電影宣傳得益。農心表示，去年奧斯卡獲獎影片《上流寄生族》片中，農心兩款口味即食麵製作「炸醬烏冬麵」曾多次亮相，令銷售業績增加。

此外，疫情下保持社交距離等因素，影響即食麵銷售額暫增，且即食麵需求一直較穩定。

【自助購物】實體店需求仍大 ？ Amazon Go 擴展英倫食品雜貨市場見下頁

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：Nongshim

撰文 : 鍾采餘

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