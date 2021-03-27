真正官商民合作　停車場新科技：智能城市典範

很多年前的停車場，出入口都有管理員看守並負責收費，但自從八達通於 1997 年面世後，就多了停車場採用八達通作出入閘登記及收費，減省人手操作產生的延誤和成本，當時已經覺得此項服務非常方便。

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不過新冠肺炎疫情出現，改變了很多事物，近月我發現許多停車場已採用「無感泊車支付」，即是駕駛人士可以預先在不同的商場 app（流動應用程式）登記閣下車牌及簡單個人資料，然後每次進出該商場時，待進出口的閉路電視利用光學識別技術確認閣下的車牌之後，車主便可直接駕進入商場，全程不經人手。

當車主駕車離開時，閉路電視再次確認車牌之後，如果已經有選定付款方式並綁定信用卡或八達通的話，便會自動在預設的付款方法扣除停車費用，停車場閘門便會自動打開，車主便可以駕車離開，方便快捷，也不用再接觸任何出入閘機，絕對有效防止病毒傳播。

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除此之外，早前也有停車場裝置了室內導航系統，車主可以預先在流動應用程式在網上預約指定車位，當車輛入閘之後，app 便會開啟室內導航系統，引領汽車到達指定位置，然後解下地上的泊車鎖讓汽車進入。室內導航系統的原理主要是利用 Wi-Fi 或者藍牙作室內定位，再作出導航指示，在沒有太多電波干擾的情況之下（如：室內停車場），室內導航可以準確帶領駕駛者到達指定位置。

此外，有很多停車場近年已經裝置停車空位指示燈，指示車主哪裏有空位可以停泊，這些不同的停車場資訊系統部分現在已經連接運輸署的「香港出行易」手機應用程式，大家便可以在程式的地圖上看到那哪些停車場有空位。

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筆者期望這些停車場資訊，日後可以連接到商業應用程式，例如：Google Maps，讓我們只需用 1 個程式就可以看到各種交通資訊，大大方便駕駛者，而駕駛者又可以提供資料作為大數據分析，達致官商民合作的科技成果，這樣才是真正智慧城市的典範。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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