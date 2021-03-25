【一盒齊六色】同舟彩映 Rainbow 6 港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $89 盒

香港口罩廠同舟新推出彩映 Rainbow 6 口罩。



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同舟新推出的彩映 Rainbow 6 口罩，一盒已提供 6 種較 colorful 的口罩顏色，更適合夏日的氣氛。口罩是香港製造，支援 Level 3 防護，一盒 30 個獨立包裝售價 $89。



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同舟口罩規格

數量：30個獨立包裝口罩/盒 (全獨立包裝)

L尺寸︰17.5 x 9.5cm

M尺寸︰14.5 x 8.5cm

ASTM F2100 Level 3

EN14683 TYPE IIR

BFE，PFE，VFE ≥ 99%

香港製造

售價:$89

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首批口罩預計於4月26日開始跟據訂單順序陸續寄出郵件



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。