被選中的細路！H-PLUS x DIGIMON Lv3 圖案口罩 售 $138 盒起 套裝送 4 款 DIGIMON 口罩收納夾

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香港口罩廠 H-PLUS 今次終於搶先推出 DIGIMON 口罩。
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上次 Pokemon 被其他口罩廠捷足先登後，今次廠方得到日本官方授權，搶先推出採用另一充滿童年回憶日本卡通 DIGIMON (數碼暴龍) 作主角的口罩。今次廠方推出的數碼暴龍口罩有 4 款 (詳情見下圖)，售價由 $138 起。凡購買齊 4 款的套裝，即送 1 套 4 款 H-PLUS x DIGIMON 口罩收納夾。新口罩在 3 月 26 日晚上 7 時發售。
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H Plus 口罩規格
100%香港製造
達ASTM Level 3 & BFE+ PFE+VFE > 99%
不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質
尺寸：175mm x 95mm (±3mm)
款式:
1.滾球獸 ‧ 亞古獸 壓印款（30片裝）售價： $148
2.亞古獸 x 加布獸 pattern款（30片裝）售價：$148
3.迪路獸 x 巴達獸 pattern款（30片裝）售價：$148
4.數碼獸集合款SD特別版（30片裝） 售價：$138
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首批口罩預計於4月26日開始跟據訂單順序陸續寄出郵件
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟