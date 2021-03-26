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【數碼轉型】微企加速數碼轉型　LINE小店營銷方案需求急增

數碼轉型 07:39 2021/03/26

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全球新冠肺炎疫情造就網上商機，數碼化成為中小微企重點轉型策略。疫情下中少企選擇投入數位廣告增加曝光，通訊軟件 LINE 早前推出「中小店家數位加速整合方案」助微企加速轉型。

【業務數碼化】 逾5成香港小型企業拓電子支付 澳洲會計師公會：建議政府重啟D-Biz見下頁

為解決中小企轉型面對時間、金錢與技術能力樽頸等「痛點」，LINE 台灣推出「中小店家數位加速整合方案」，用產品設計、課程及優惠等方面，助企業商戶掌握操作工具的能力。

LINE 台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，從 2019 年宣布官方帳號升級開始，公司陸續開放系統、增加模組，加推方案希望能幫助店家（商戶）運用 LINE 廣告工具，配合行業需求。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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新方案提供官方帳號外掛的 15 款模組，商戶可按行業特性與經營需求，選擇業務模組。舉例，「線上預約」、「線上訂餐」、「會員集點」及「活動促銷」等。

疫情打擊海外升學生意 轉攻網上教學系統助考名校見下頁

自從 2020 年，LINE 免費開放應用編程介面（API） 應用，企業商戶可按需求接線上點餐、訂位等功能， 運用 API 的官方帳戶明顯增長，餐飲業及零售業分別年增長達 178 % 與 131 %。

開網店產品好轉自然賣得？顧問：等客到不如做好 SEO見下頁

LINE 公布 2020 年台灣官方帳號總數達 176 萬個，全面升級後數量較前年增長 18%，中小企設官方帳號外，還開始使用多元工具增加消費者互動，或優化營運流程。根據 LINE 統計，中小企投入 LINE 廣告推廣的預算比例，由 2019 年的 46% 到去年的 57 ％。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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Photo：linecorp.com

撰文 : 鍾采餘

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