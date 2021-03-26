  • 24°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】租值大跌・招租紙貼滿街　上水街舖變天大品牌早已捱唔住

業界頭條 15:15 2021/03/26

分享：

新冠肺炎肆虐超過一年，令上水市況「變天」！昔日街上迫滿內地自由行「執貨」的情況不再，其中有不少藥房、藥妝店進駐的新豐路及新康街，現時隨處可見正在招租的店舖。

尖沙咀舖位空置率近 18% 市況疲弱口罩舖都救唔到見下頁

據 SME.hket 記者現場所見，新康街一帶仍有營業的藥房、藥妝店只有數間，其中位於新康街 67 號、前身是酒樓的行樂軒，早前由藥房變成售賣日用品的「market88」。新冠肺炎疫情下自由行旅客絕跡，除了令藥房要「拉閘」，大型連鎖品牌也「捱唔住」。

其中在上水有多間分店的卓悅，其位於符興街的地舖已改為「開倉特賣場」，售賣日用品、食品等。另外，卓悅特賣場對面以往是藥妝店的舖位，現在也變成服飾和化妝品的特賣場。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

疫情反覆市道先復活？市集頻招租攤位租金回到疫情前見下頁

至於在上水擁有 5 間藥房的龍豐集團，租值大跌。據差餉物業估價署最新的資料顯示，集團位於新康街 98 號的舖位，最新租值為 241 萬港元，按年大跌15%。

香港失業率7.2%再創新高 商會：無可奈何要等疫苗護照「奇招」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【NGO創業方案】青年創業無從入手？YMCA 推創意產品開發平台（附申請連結）
2021/03/24
【NGO創業方案】青年創業無從入手？YMCA 推創意產品開發平台（附申請連結）
【疫市營商】看準香港短影片市場商機　前藝人周子揚投資7位數創平台助中小企宣傳
2021/03/25
【疫市營商】看準香港短影片市場商機　前藝人周子揚投資7位數創平台助中小企宣傳
商業營銷 商舖 疫情 零售 上水

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣