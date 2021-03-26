【疫市直擊】租值大跌・招租紙貼滿街　上水街舖變天大品牌早已捱唔住

新冠肺炎肆虐超過一年，令上水市況「變天」！昔日街上迫滿內地自由行「執貨」的情況不再，其中有不少藥房、藥妝店進駐的新豐路及新康街，現時隨處可見正在招租的店舖。

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據 SME.hket 記者現場所見，新康街一帶仍有營業的藥房、藥妝店只有數間，其中位於新康街 67 號、前身是酒樓的行樂軒，早前由藥房變成售賣日用品的「market88」。新冠肺炎疫情下自由行旅客絕跡，除了令藥房要「拉閘」，大型連鎖品牌也「捱唔住」。

其中在上水有多間分店的卓悅，其位於符興街的地舖已改為「開倉特賣場」，售賣日用品、食品等。另外，卓悅特賣場對面以往是藥妝店的舖位，現在也變成服飾和化妝品的特賣場。

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至於在上水擁有 5 間藥房的龍豐集團，租值大跌。據差餉物業估價署最新的資料顯示，集團位於新康街 98 號的舖位，最新租值為 241 萬港元，按年大跌15%。

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