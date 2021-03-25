【疫市直擊】藥房食肆結業二手貨買賣旺？夜冷舖東主：貨多到唔想收

新冠肺炎肆虐，藥房、食肆頻頻結業，棄置辦公室設備，不少人都會找夜冷舖回收，但有夜冷舖東主坦言，疫情業潮太厲害，貨源多到不想收。

易居夜冷創辦人 Jetso Law 指近年「夜冷舖」行業也要轉型，坊間可能以為他們仍會賣二手貨、凍櫃等等，但事實上行家們絕大部份都改為賣一手貨，易居夜冷的貨品有九成都是新貨，他說：「二手貨買賣方面，疫情下每個星期都有人問我們收不收 office 設備、化妝品之類，比早幾年多很多，多到我們都不想收了。」

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當藥房結業時，除了店內的玻璃櫃要處理之外，化妝貨品也要找人接手。Jetso 直言貨品類只會接收大公司的未過期產品。他說：「藥房的化妝品我們不收，因為有風險。首先我們會仔細檢查，有時候看起來像日韓產品，最後發現原來是中國製造，有些直情是冒牌貨。不過結業的上水藥房好多時都不會賤賣貨品，會改為將貨運回內地，反正他們的客路一直都不是香港人。」

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Jetso Law表示，那怕是回收二手貨，經營手法都開始有所轉變，由回收商變成中介商，例如夜冷店會在網上找客人接手貨物，成交的話便叫客人上門搬貨，節省公司的運輸、存倉成本。

他又說：「不過有些貨都難做，例如雪櫃全新才大約 2,000 港元，買二手的話一壞就很麻煩，如漏雪種怎修理也有問題。很多人寧願買全新都不經夜冷店買的。」

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