【管理Tips】比彈性工時更吸引！美初創逢星期一休假利潤大增121％

每個星期一對打工仔來說都是「地獄」。有美國初創企業試行每周一休假政策，比起彈性工時，此舉更可提升員工的生產力，令公司利潤大增 121%。

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Wanderlust Group 總裁 Mike Melillo 表示，以往需用周日安排未來 1 星期的工作，令周末的休息時間減少。他覺得這樣很痛苦，亦知道他的員工也會有同樣感覺。他選擇星期一為公司休息日，其中一個原因是當天是最適合休假的日子。

Melillo 解釋，公司很多員工住在沿海城鎮，而星期一是遊客較少的日子，所以這是四處閒逛和享受的好時機。

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▲ Melillo解釋，公司很多員工住在沿海城鎮，而星期一是觀光客較少的日子，所以這是一個四處閒逛和享受的好時機。

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公司實行每周工作 4 天的政策後，未有影響其目標和工作進度。由於工時減少，令一些非必要會議也隨之減少。新政策重新考慮會議的必要性，可為員工騰出更多時間。Melillo 的原則是，沒有必要參加會議的人就不用參加。

在新政策下，Wanderlust 集團 6 個月以來業務表現強勁，利潤較去年增長 121%。 Wanderlust Group 也受到投資人青睞，最近完成 1,420 萬美元的 B 輪融資，公司計劃由遊艇碼頭和遊艇市場擴展至露營車市場，並進軍澳洲與紐西蘭等海外市場。

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