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【連執兩分店！】執達吏上門 　瓏門冰室尖沙咀店7日後或結業

業界頭條 12:26 2021/03/25

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瓏門冰室近日發文告急，指經營困難有倒閉之虞；今日 ( 3 月 25 日）更在社交媒體公布，執達吏於早上到達尖沙咀分店，7 天後可能是分店最後一天。

龍門冰室賣餅救市! 老細 x 梁芷珊合推復活小鷄鳳梨酥連救世口罩套裝見下頁

瓏門冰室銅鑼灣分店在 3 月 22 日告急，指出可能挨不下去，後來於 3 月 24 日發文指出店舖獲得梁芷珊支持，將合作推復活小鷄鳳梨酥，盼藉此增加餐廳收入。

瓏門冰室今日 ( 3 月 25 日）在其 Facebook 專頁發帖，指執達吏今早已到達尖沙咀分店，指「可能 7 日後就係瓏門嘅最後一日」、東主張俊傑在帖自責「我承認我係喺（社會）運動中最失敗的生意人」、「甚至連一班伙記生計都可能維持唔到」。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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告急失效!? 龍門冰室銅鑼灣分店可能被封舖 即將結業見下頁

張俊傑在文末表示「多謝各位一直支持，無論 7 日後瓏門存在與否，我永遠都會記得同大家行過呢一段路，亦希望大家記得瓏門改好咗嘅味道」。

限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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