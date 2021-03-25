【連執兩分店！】執達吏上門 　瓏門冰室尖沙咀店7日後或結業

瓏門冰室近日發文告急，指經營困難有倒閉之虞；今日 ( 3 月 25 日）更在社交媒體公布，執達吏於早上到達尖沙咀分店，7 天後可能是分店最後一天。

龍門冰室賣餅救市! 老細 x 梁芷珊合推復活小鷄鳳梨酥連救世口罩套裝【見下頁】

瓏門冰室銅鑼灣分店在 3 月 22 日告急，指出可能挨不下去，後來於 3 月 24 日發文指出店舖獲得梁芷珊支持，將合作推復活小鷄鳳梨酥，盼藉此增加餐廳收入。

瓏門冰室今日 ( 3 月 25 日）在其 Facebook 專頁發帖，指執達吏今早已到達尖沙咀分店，指「可能 7 日後就係瓏門嘅最後一日」、東主張俊傑在帖自責「我承認我係喺（社會）運動中最失敗的生意人」、「甚至連一班伙記生計都可能維持唔到」。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

告急失效!? 龍門冰室銅鑼灣分店可能被封舖 即將結業【見下頁】

張俊傑在文末表示「多謝各位一直支持，無論 7 日後瓏門存在與否，我永遠都會記得同大家行過呢一段路，亦希望大家記得瓏門改好咗嘅味道」。

限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情【見下頁】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】