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【香港有無份？】索價逾萬帛琉團售罄再添食！台灣擬跟亞太兩國建旅遊氣泡

商管策略 17:04 2021/03/25

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台灣早前跟西太平洋島國帛琉建立「旅遊氣泡」，有旅行社推出售價 6 萬元新台幣（約港幣 16,560 元）的 4 日 3 夜行程，一上架就被「秒殺」（售罄）。至於哪些國家有機會與台灣建立旅遊氣泡，當局計劃與兩個亞太地區商討事宜。

疫苗護照難救旅遊業？裕利安宜：恐等到2024年才復甦見下頁

對於外界關心下個與台灣建立旅遊氣泡的國家，交通部長林佳龍表示，飛行時間約 5 小時的國家較有機會，除了先前提過的新加坡，泰國也積極接洽，但仍視疫情發展及指揮中心的決定。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

交通部長林佳龍表示，飛行時間 約 5 小時的國家較有機會，除了先前提過的新加坡，泰國也積極接洽zd1

Zuboraya・海山御坊相繼結業 旅客大減致河豚料理店消失見下頁

帛琉旅遊氣泡首發團將於 4 月 1 日出發，6 間售賣相關產品旅行社銷情不俗。有旅行社表示，上周就已收到超過千張預約定單，其中一間旅行社昨晚才推出只有 2 個名額 4 天 3 夜的行程，首發團一上架立即被「秒殺」，現時各間旅行社大部分的名額已經爆滿。

為鼓勵更多人接種 日本政府擬推「疫苗假」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：東南旅遊部落格、Artemas Liu、unsplash

撰文 : 廖淑瑩

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