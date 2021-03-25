【新疆棉花】內地群起抵制 Nike H&M 　李寧牌標籤寫新疆棉股價飆升7％

新疆棉花風波愈來愈大，內地網民發起反抵制行動。同一時間，標籤列明採用新疆棉的李寧牌成為網路焦點，股價一度上升 7 %。

H&M 宣布抵制新疆棉花後，內地官媒、主流媒體集體發聲痛批，多家電商平台包括：京東、天貓、淘寶、拼多多都將 H&M 下架。

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事件持續發酵，《環球時報》進一步點名 Nike、Adidas 等發表過新疆棉花切割言論的品牌，引起網民進一步抵制。與此同時，有網民發現內地運動品牌李寧牌一直將使用新疆棉花寫在標籤上，令其股價一度飆升 7%。

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Photo：微博、共青團@微博