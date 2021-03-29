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【營銷策略】「別讓消費者太方便」竟是IKEA成為家具龍頭的秘密？

商管策略 08:13 2021/03/29

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當要購買傢俬家具，宜家（IKEA）應會是大家想起的品牌。宜家也有一套獨特的行銷策略，就是「別讓消費者太方便」，因此品牌主打「DIY」模式，反而有助產品銷情。

又細又貴味道怪仍暢銷 Red Bull 年賣79億枝靠安慰劑效應見下頁

這種方式稱為「宜家效應」（IKEA effect），由哈佛大學教授 Daniel Mochon 與杜克大學教授 Dan Ariely 提出。「宜家效應」是指，消費者對商品付出勞力或情感愈多，就會賦予該商品愈高的「定價」，讓顧客不知不覺成為品牌的忠實 fans。

不少零售商為簡化流程，讓購物更方便，如電子支付、冷凍即食包。但在消費心理學角度，顧客的心態剛好相反。「宜家效應」說明，有時候「方便不代表一切」，適時讓顧客參與製作，反而能讓他們擁有成就感，連帶對商品產生物超所值的感覺。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

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「12蚊」店模式沒落？兩大原因致DAISO拓高價市場見下頁

商家應用「宜家效應」時，需要精準掌握 DIY 的程度。研究顯示，如果顧客投入製作的過程太耗時或難度太高，消費者的購買意願反而下滑，因此，商家必須精準掌握「低投入」、「高貢獻度」、「高回報率」3 個要素，才能成功達到宜家效應。

NIKE、Vans、Converse 等運動品牌採用「宜家效應」，推出讓消費者可以定製運動鞋的服務，如透過顏色選項，讓顧客自行調整鞋身、鞋帶、鞋底等顏色。即使自己定製的球鞋，不一定比熱賣鞋款好看，售價也比標準化商品高，仍有不少消費者願意購買。

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Photo：IKEA

撰文 : 廖淑瑩

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