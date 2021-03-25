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【左右做人難？】H&M拒用新新疆棉花遭中國「封殺」　Nike・Adidas隨時步後塵

行內熱話 09:50 2021/03/25

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瑞典服裝品牌 H&M 近日宣布不從新疆採購棉花後，隨即在中國引起抵制浪潮。其中，電子商貿平台京東、淘寶率先下架所有商品，而品牌多名大中華區代言人亦宣布與 H&M 解約。至於在中國有不少分店的運動品牌 Nike 和 Adidas 也可能受是次抵制浪潮影響。

抵制強迫勞動 馬莎成首間跨國品牌承諾停用所有新疆原材料見下頁

H&M 早前發表的聲明指，集團一向以公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守其可持續發展承諾，如《經合組織負責任的商業行為準則》，不含有任何政治立場。

集團又指，他們透過全球認證的第三方來採購可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農以更可持續的方式種植棉花。不過聲明一出，隨即引起中國社會熱議，中國藝人和電商急急「割蓆」。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

瑞典服裝品牌 H&M 近日宣布不從新疆採購棉花後，隨即在中國引起抵制浪潮。

百貨公司開開「專櫃」  Apple首試店中店加強吸客見下頁

據 H&M 中國官網顯示，截至 2020 年財年年底，品牌在中國 146 個城市共有 445 間門市。中國市場在 2020 年銷售總額為 97 億瑞典克朗（約87億港元），是品牌全球前 4 大市場之一。

LEGO 無懼疫情收入年增 13% 開樂園・中式主題產品救市見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Hanrizon@Flickr、Twitter

撰文 : 廖淑瑩

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