【菠蘿之亂】傳因含瘦肉精禁鳳梨酥入口中國　台灣農委會：查無此事

繼 3 月初中國以驗出有害蟲為由，禁止台灣鳳梨入口。近日台灣有政黨聲稱，中國以鳳梨酥內的豬油可能含有美國瘦肉精成份為由，本周起禁止進口。不過，台灣農委會主委陳吉仲日前澄清，確認並無鳳梨酥遭中國單方面禁止進口。

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民眾黨立委高虹安早前在立法院會議上聲稱，接獲糕餅業界和物流商反映，中國以鳳梨酥內的豬油含有美國瘦肉精為由，禁止相關產品在本周起通過「小三通」銷往當地。不過，衞福部食藥署表示，確認中國未有禁止鳳梨酥進口的資訊，又指台灣製鳳梨酥產品目前仍可銷往當地。

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▲ 中國月初以驗出有害生物為由，禁止台灣鳳梨入口。

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中國月初以驗出有害生物為由，禁止台灣鳳梨入口，但盛產鳳梨的屏東縣早在去年已布署外銷，並跟日本平價連鎖超市西友（SEIYU）合作在設立銷售點，預計今年銷量有望增至 600 公噸。

台灣官方統計，去年出口至中國的新鮮雪藏鳳梨為 41,661 噸，產值約 14.9 億元新台幣（約港幣 4.21 億元），約佔總出口產值的 91%。

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Photo：Gramho、Supermarket News