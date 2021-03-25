【附購買連結】中國禁台灣鳳梨入口! 港店狂入台灣金鑽鳳梨最平售 $17.5個

由於早前中國突禁台灣鳳梨入口，不少港店也出力幫助台灣農民，購入台灣鳳梨發售。最新消息是傳中國再禁台灣鳳梨酥入口，可說是「全面禁鳳梨」!



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不過近日香港愈來愈多小店有台灣鳳梨發售，蟹貨倉表示，正發售台農十七號金鑽鳳梨。根據店方介紹，此金鑽鳳梨的品種父系為「正常開英」植株，其生育強、果實大、肉質軟、多汁、纖維稍粗、鮮食加工皆宜，為台灣早期最普遍的栽培品種。 果實小、肉黃纖維細、果心小、味甜香濃，非常適合鮮食，在市場上亦受到消費者之喜愛及偏好。

現時，現貨台灣鳳梨售 $28 個 (一公斤裝)，$210 (10 公斤箱裝)。最平的是 4 月 1 日取貨的批次，10 公斤箱裝只售 $175。以 10 公斤箱最多有 10 個鳳梨計，平均售 $17.5 一個。

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