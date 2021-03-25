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【附購買連結】中國禁台灣鳳梨入口! 港店狂入台灣金鑽鳳梨最平售 $17.5個

行內熱話 00:55 2021/03/25

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由於早前中國突禁台灣鳳梨入口，不少港店也出力幫助台灣農民，購入台灣鳳梨發售。最新消息是傳中國再禁台灣鳳梨酥入口，可說是「全面禁鳳梨」!
                                                    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

不過近日香港愈來愈多小店有台灣鳳梨發售，蟹貨倉表示，正發售台農十七號金鑽鳳梨。根據店方介紹，此金鑽鳳梨的品種父系為「正常開英」植株，其生育強、果實大、肉質軟、多汁、纖維稍粗、鮮食加工皆宜，為台灣早期最普遍的栽培品種。 果實小、肉黃纖維細、果心小、味甜香濃，非常適合鮮食，在市場上亦受到消費者之喜愛及偏好。 

現時，現貨台灣鳳梨售 $28 個 (一公斤裝)，$210 (10 公斤箱裝)。最平的是 4 月 1 日取貨的批次，10 公斤箱裝只售 $175。以 10 公斤箱最多有 10 個鳳梨計，平均售 $17.5 一個。

【其他內容】  龍門冰室賣餅救市! 老細 x 梁芷珊合推復活小鷄鳳梨酥連救世口罩套裝

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【其他內容】 中國禁台灣鳳梨入口! 香港食店出手幫助台農民 更以隨心自由價發售台灣鳳梨

【其他內容】  【一度斷市】港店超良心價平賣台灣金鑽鳳梨 高糖度現貨最平賣 $15 個

撰文 : 張文啟

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