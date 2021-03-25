【全球獨家技術】遇陽光現圖案! Snoopy 隱藏版口罩單盒版 周五正式開賣

異度空間工作室終於公有 Snoopy 隱藏版口罩的發售消息。



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採用全球獨家技術的 Snoopy 隱藏版口罩，終於正式開賣。此口罩在室內環境是白色沒有圖案的，但於室外有陽光的環境下，會漸漸顯現隱藏 Snoopy 圖案 (詳情按此瀏覽)，設計十分獨特。Snoopy 隱藏版口罩支援 KF94/ASTM Level 3 規格，不但售價高達 $168/10個，十分昂貴。口罩 3 月 26 日晚 10 時開售，4 月中出貨。Boxset 與隱藏版，同步開賣。

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Snoopy隱藏版立體口罩規格

每盒10片, 獨立包裝。全球限量，香港及澳門地區限定

全球獨家技術。口罩在室內環境是白色沒有圖案的，但於室外有陽光的環境下，會漸漸顯現隱藏 Snoopy 圖案

顏色：Snoopy感光圖案，黑色耳繩

KF94認證、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

口罩設計以一般成人用家為本

立體剪裁令口罩更貼面，時尚美觀之餘，亦同時增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適

特製專用黑色扁帶耳帶柔軟順滑

ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果

特別用上市場罕見物料，使口罩達高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度 (4.0以下)

細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE>99%

售價: $168 盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。