超型格軍事風! MaskOn X INCREDIBLE 限定口罩即時發售

香港口罩廠 MaskOn 表示，即日發售 MaskOn X INCREDIBLE 限定口罩。



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MaskOn 新推出全新以 INCREDIBLE 經典軍綠色為主調的口罩。此口罩是專為一眾軍事風愛好者而設，口罩採用軍綠色大碼 172mm x 93mm (+/-5mm) 設計，穩重而極具型格。除了用上軍綠色外，產品亦附上軍事標牌，每一個細節位照顧周到，極有心思。口罩在銅鑼灣時代廣場「MaskOn X INCREDIBLE 期間限定店」公開發售，售價為 $155/30個、$22/3 個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。