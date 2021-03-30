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【疫市營商】補習平台疫情轉型　推專用互動平台營業額升3成

商管策略 12:27 2021/03/30

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新冠肺炎肆虐，不少學生改用 Zoom 網上補習。有補習平台為了進一步搶佔市場，特意開發專用軟件，成功令生意在疫情不跌反升，營業額增長 3 成。

賣芋頭酥都有大數據分析？推新產品拓文青市場見下頁

HKTA 香港導師會提供一對一導師中介服務，項目包括音樂、會話、中小學課程等等，學生可在中介平台挑選老師，老師亦能方便跟進學生學習進度，公司也可以審核導師資料以保障客戶。

HKTA 創辦人何世杰說：「新冠肺炎疫情之下，一對一面授課程的收入大跌 6 成，愈來愈多學生用 Zoom 上補習。為了搶佔市場，我們去年 3 月推出專用網上視像教學學習平台。」平台令補習班收入大增 3 倍，拉上補下之後，公司整體營業額提升 ３ 成。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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失業率高企年青人受罪　開數碼營銷課程助抗疫境見下頁

何世杰解釋：「平台比  Zoom 功能更強，如師生可直接在視像會議裏的互動白板互動，提高學習效率。我們亦提供精確的課堂計時功能和網上支付系統，一切以公正為主。例如斷線的話就停止計費。」

增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

何世杰表示學生、家長的客戶人數雖然一直穩定增長，但香港市場仍有局限，他希望在教育相關的項目能夠做得更多，甚至開拓東盟、內地，乃至全球網上學習平台的市場，包括外語ｊｄｏｋ　學時，可以透過平台直接找到當地人去學習道地知識。

何世杰說：「未來我希望可以製創造類似 YouTube 短片分享平台，專門收錄教學影片。這間全新的公司會透過更低的抽成吸納更多有志投身教育的影片製作者，以優質的教育短片，在新平台上做到營運者、創作者、學生三方共贏。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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