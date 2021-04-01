【疫市營商】實業疫情難尋投資者　SPAC 中介服務助借殼上市

新冠肺炎疫情下，企業上市模式備受衝擊。公司上市前通常會經過 IPO（首次公開招股），但疫情下投資人難以親身視察招股上市的公司，難以接觸管理層，新環境衍生名為「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company； SPAC）的上市模式，變身市場新寵，連帶協助這些欲另類借殼上市公司的基金管理公司亦受惠。

Argyle Street Management Limited 執行董事黃科凱指出，公司上市時通常透過 IPO，當涉及提交上市申請、上市耹訊、路演、定價、招股等等多個流程，時間與金錢成本極高，視乎公司規模將花費最少 2,000 至 4,000 萬港元，但近年市場環境變化急促，影響 IPO 等傳統上市程序。

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黃科凱解釋：「 IPO 的投資者本身未必認識擬上市公司的行業及營運環境, 在未能到逹當地了解視察，或者在路演時親身接觸、認識公司管理層時，傳統 IPO 投資者很難作出投資。同樣地, 由於擬公司上市對於是否能成功上市，又或者籌集到目標資金存在著不確定性, 例如估值或定價未如理想,、招股情況冷淡等等，都可能令他們選擇放棄上市。 但放寬上市仍要支付申請上市時所涉及的各種費用，所以疫情之下 SPAC 就開始流行起來。因為投資者要投資的並不是實業, 而是 sponsor 的眼光、過往投資紀錄及收購合併的能力。」

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▲ Argyle Street Management Limited 執行董事黃科凱。

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黃科凱進一步解釋：「簡單來說，SPAC 是 1 間只有現金的空殼上市公司，反過來去尋求優秀的實業公司進行合併。我們去年 7 月成功在納斯逹克（NASDAQ）做了一個 SPAC，剛在 3 月 22 日宣布跟『印尼 Netflix 合併』 。SPAC 其實不是新事物， 10 年前美國就已經有，不過在疫情下的確在美國流行起來，香港亦開始參與到美國 SPAC 市場。去年 7 月前香港近乎沒有在美國上市的SPAC，之後短短半年間香港已經有約10 個 SPAC 在美國上市 。」

黃科凱直言，SPAC 是新冠肺炎疫情引發的商機，2019 年全年只有 59 宗 SPAC 上市, 共集資 136 億美元，到了 2020 年, 疫情期間共有 248 宗 SPAC 上市, 共集資 833 億美元。截至今年 3 月 24 日，已有 291 間 SPAC 上市, 共集資 944 億美元， 只是短短 3 個月的時間已經超越去年全年總數。

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對於實業公司來說，新冠肺炎疫情下難以尋找投資者，上市又要面臨不確定性，極端情況下甚至被擱置上市迎來慘痛損失；對投資人來說，難以親身視察實業公司是疫情裏的痛點。

黃科凱說：「我們的角色類似於中介，又因為我們擁有上市公司 20% 股份，這 20% 股份要在合併後 1 年才能進入市場買賣，所以我們定必盡力尋找最好的實業公司。我們在香港算是在 SPAC 裏行得較前的，現在香港亦慢慢有愈來愈多的相關公司浮現，例如李澤楷近期也做了兩隻 SPAC 。」

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