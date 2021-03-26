【另類旅行】非一般旅遊體驗！ JR 東京站推VR 遙距宣傳東北景點

▲ 圖為東京站地下廣場

全球新冠肺炎疫情影響旅遊業止步，想去旅行或要依賴科技幫你一把。日本有鐵路公司於車站廣場舉辦 VR（虛擬實境） 視頻舉辦活動支持地震災害重建景觀傳統文化，路過此地的遊人可透過活動「止癮」。​

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近日日本鐵路公司 JR 於東京站廣場舉辦活動，通過 VR 介紹日本東北地區，以支援日本大地震災後重建景觀和傳統文化。《共同社》報道，日本鐵路公司 JR 在 3 月 24 日於東京站 GRANSTA TOKYO 商場中的 SQUARE ZERO 廣場舉辦活動。

活動展示方式較特別，以寬 12 米及高 2 米全屏大銀幕「コ」字形展示一段東北風土人情的另類旅遊體驗。

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▲ 活動位於JR鐵路東京站 1樓商業設施「GRANSTA TOKYO」中「SQUARE ZERO」。

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其中，VR 播放片段總長 10 分鐘，地方涵蓋日本東北 6 縣名勝，背景以岩手縣雫石町日落，以及青森縣弘前市弘前城綻放櫻花吸引路人止步參觀；因新冠肺炎疫情關係，場地設置 1.5 米社交距離腳踏標示，供參觀者保持社交距離。

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Photo：Thor Edvardsen/emi moriya/TokyoViews@flickr、jreast.co.jp