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Comfy Wear HK 出位價! LV.3 幼童口罩售 $39 盒 買任何口罩再送口罩一盒

行內熱話 18:46 2021/03/24

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香港口罩廠 Comfy Wear HK 推出限時出位價優惠。
                                                 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 

Comfy Wear HK 指，於 3 月 24 日至 31 日，LV.2 幼童口罩特價售 $35/30個，LV.3 幼童口罩特價售 $39/30個。另於 3 月 13 至 31 日於網店購買任何一盒口罩，即隨機獲送 Level 2 幼童口罩（情迷玫瑰/日系藍/狂野豹紋），多買多送。出位價期間，凡惠顧 $400 以下需加收 $50 運費，$400 以上則加收 $100 運費。

【其他內容】 盾牌口罩劈價優惠全部 6.5 折起 消委會五星盾牌口罩賣 $39/50個
 

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口罩購買連結<<<

【其他內容】【一盒齊兩款】屈臣氏 WATSMASK 牛仔雙色口罩型格登場 獨立包裝售 $69.9 盒

【其他內容】 【只售 $0.75 個】香港製造惠民 ASTM LEVEL 3 醫用口罩 獨立裝特價售 $37.5/50 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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