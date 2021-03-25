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【SME學堂】連續23年入選最佳職場！四季酒店創辦人兩招令員工「好鍾意返工」

商管策略 17:01 2021/03/25

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不少主管談及自已的下屬時，經常感到苦惱，覺得他們工作不上心、自我意識很強等。至於跨國頂級旅館品牌四季酒店 (Four Seasons) ，其高層需要管理不少員工，而創辦人 Isadore Sharp 如何令員工愛上工作，令品牌連續 23 年成為最佳職場？

二流員工變能手！豐田教路：團隊效率變強先調走「王牌」見下頁

第 1 間四季酒店於 1961 年在加拿大多倫多開幕，創辦人 Isadore Sharp 認為酒店除了給住客有賓至如歸的感覺，同時將員工視為公司的重要資產。Sharp 改變傳統的主管思維，在當時作出大膽的嘗試，讓高層聚焦在「取悅員工」，好讓員工專注於「取悅顧客」。

Isadore Sharp 以 「黃金原則」（Golden Rule）貫穿四季集團，也就是以希望別人對待我們的方式，對待夥伴、顧客、同事 。因此在招聘時，著重態度而非經驗；從內部建立員工職涯升遷渠道；對員工的抱怨與顧客的抱怨給予相同的重視；升級酒店設施時，也同步升級員工設施；下放責任、鼓勵自律，設定高標準且讓員工擔責；最重要的是，遵照企業教條，創造信任。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

四季酒店 (Four Seasons) 而創辦人 Isadore Sharp

茶水間成「八卦」地方 閒聊話題隨時惹禍見下頁

集團十分重視員工，Isadore Sharp  亦創造一系列的教條。他曾指，管理層常說員工是公司最重要的部分，實際上卻把他們放到最後。如果無法實行，最好不要宣稱信奉的任何價值。於是，他落實一系列「教條」，甚至在必要時對高層級開刀，也就是從酒店總經理及資深主管下手，成了 Sharp 做過最痛苦、卻也影響重大的決策。

「明星」・「金牛」・「土狗」分類員工 阿里巴巴前總經理分享炒人準則見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：wikimedia、HotelsCombined

撰文 : 廖淑瑩

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