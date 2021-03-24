GameStop 落實業務轉型網銷計劃 　重點改善電商及客服

全球新冠疫情肆虐零售市況未回穩，疫情下人流大減影響實體商店，美國遊戲零售商 GameStop 於 3 月 23 日公布去年第 4 季財報，將落實轉型計劃。

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根據 GameStop 財務報告顯示，網上電子商貿（E- commerce）營收較實體商店上升 191%，佔整體 30%。報告提及，再者去年 3 月實體商店關閉，影響今年實體商店的銷售，故 2021年財報不能公布有關數據。

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GameStop 執行長（CEO）George Sherman 表示：「第 4 季財務顯示實體店營收增長 6.5%，網上業務比去年同期增長 175%，銷售、管理及行政費用營涉及 92.6 百萬（約港幣 7億多） 。」另外，GameStop展望 2021年重點改善電商及客戶服務、提高出貨速度及卓越客戶服務及建立美國客戶服務等等。

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