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GameStop 落實業務轉型網銷計劃 　重點改善電商及客服

數碼轉型 11:11 2021/03/24

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全球新冠疫情肆虐零售市況未回穩，疫情下人流大減影響實體商店，美國遊戲零售商 GameStop 於 3 月 23 日公布去年第 4 季財報，將落實轉型計劃。

Nokia 兩年削1萬個職位 集中投資研究 5G 技術​​​​​​【見下頁】​

根據 GameStop 財務報告顯示，網上電子商貿（E- commerce）營收較實體商店上升 191%，佔整體 30%。報告提及，再者去年 3 月實體商店關閉，影響今年實體商店的銷售，故 2021年財報不能公布有關數據。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

【電商趨勢】疫苗接種反影響Facebook？CFO 料電貿廣告增長放緩​​​​​​見下頁】​

GameStop 執行長（CEO）George Sherman 表示：「第 4 季財務顯示實體店營收增長 6.5%，網上業務比去年同期增長 175%，銷售、管理及行政費用營涉及 92.6 百萬（約港幣 7億多） 。」另外，GameStop展望 2021年重點改善電商及客戶服務、提高出貨速度及卓越客戶服務及建立美國客戶服務等等。

【SME學堂】網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開​​​​​​【​見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Mike Mozart@flickr、Insights Care@flickr

撰文 : 鍾采餘

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