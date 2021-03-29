【數碼轉型】疫情改變銷售方式　兩男創CRM系統應付網銷需求

一場新冠肺炎疫情，改變商家的銷售模式，令網上銷售變成主流。兩位男士看準市場在疫情下轉型，投資近 20 萬創立 CRM (客戶關係管理) 系統。面對市場上有不少類似的系統，他們認為產品要優勝，客人就是最好的設計師。

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Rum Chat 創辦人 CY 和 WING 曾試用市場上同類產品，但未能合乎需求，決定自家研發系統供內部使用。CY 表示，去年的新冠肺炎疫情令公司 B2B 及個人 B2C 消費模式由線下大幅轉移至網上，出現大量網店，令商家對網上宣傳工具的需求大增。面對同行競爭，公司也要想辦法突圍而出。

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▲ RUM CHAT創辦人CY Lau（左）和WING Yuen（右）。

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兩人就由系統方面著手，首先系統會配合 WhatsApp 進行策略性推廣，透過不同的篩選條件揀選最合適的目標受眾。另外，系統設有人工智能 (AI) 常見問題功能，比起坊間利用關鍵來處理常見問題更有效。除了減省人手，更可確保店舖可以 24 小時無間斷運作。由於公司屬初創企業，為了提高平台知名度，他們透過商會介紹，以及社交平台等尋找目標客戶。系統發展 1 個多月，現時已有 40 多個商戶使用。

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CRM 系統雖然有商機，但在研發過程中也遇到不少挑戰。負責系統技術開發的 WING 表示，最大困難是功能如何切合不同客戶的需要。他解釋：「與其我們推出不同功能，但客戶不會使用也是徒然。」因此公司推出最基本的系統供客戶使用，他們從中不斷收集客戶意見和改良。WING 解釋，因為用家有不同行業，而他們各有不同，例如健身行業會利用系統進行預約、向目標客群發送健身知識等，因此系統如何切合各行需求十分重要。

至於未來，透過改進和宣傳，提高系統知名度。另外，他們正研究系統如何透過人工智能技術，協助客戶解決問題。

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