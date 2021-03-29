  • 26°C
香港時間 : 2021329日 (週一) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】疫情改變銷售方式　兩男創CRM系統應付網銷需求

數碼轉型 10:51 2021/03/29

分享：

一場新冠肺炎疫情，改變商家的銷售模式，令網上銷售變成主流。兩位男士看準市場在疫情下轉型，投資近 20 萬創立 CRM (客戶關係管理) 系統。面對市場上有不少類似的系統，他們認為產品要優勝，客人就是最好的設計師。

學校實體活動全停 活動策劃公司轉戰雲端生意大增4倍見下頁

Rum Chat 創辦人 CY 和 WING 曾試用市場上同類產品，但未能合乎需求，決定自家研發系統供內部使用。CY 表示，去年的新冠肺炎疫情令公司 B2B 及個人 B2C 消費模式由線下大幅轉移至網上，出現大量網店，令商家對網上宣傳工具的需求大增。面對同行競爭，公司也要想辦法突圍而出。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

RUM CHAT創辦人CY Lau（左）和WING Yuen（右）。

教編程毋須坐定定上堂 港產科技教育平台拓倫敦東京市場見下頁

兩人就由系統方面著手，首先系統會配合 WhatsApp 進行策略性推廣，透過不同的篩選條件揀選最合適的目標受眾。另外，系統設有人工智能 (AI) 常見問題功能，比起坊間利用關鍵來處理常見問題更有效。除了減省人手，更可確保店舖可以 24 小時無間斷運作。由於公司屬初創企業，為了提高平台知名度，他們透過商會介紹，以及社交平台等尋找目標客戶。系統發展 1 個多月，現時已有 40 多個商戶使用。

開網店產品好轉自然賣得？顧問：等客到不如做好 SEO見下頁

CRM 系統雖然有商機，但在研發過程中也遇到不少挑戰。負責系統技術開發的 WING 表示，最大困難是功能如何切合不同客戶的需要。他解釋：「與其我們推出不同功能，但客戶不會使用也是徒然。」因此公司推出最基本的系統供客戶使用，他們從中不斷收集客戶意見和改良。WING 解釋，因為用家有不同行業，而他們各有不同，例如健身行業會利用系統進行預約、向目標客群發送健身知識等，因此系統如何切合各行需求十分重要。

至於未來，透過改進和宣傳，提高系統知名度。另外，他們正研究系統如何透過人工智能技術，協助客戶解決問題。

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【自助購物】實體店需求仍大 ？ Amazon Go 擴展英倫食品雜貨市場
2021/03/18
【自助購物】實體店需求仍大 ？ Amazon Go 擴展英倫食品雜貨市場
【SME學堂】虛擬禮品・3D食物　餐飲業疫情加速數碼應用拓商機
2021/03/15
【SME學堂】虛擬禮品・3D食物　餐飲業疫情加速數碼應用拓商機
市場拓展 商業營銷 疫情 數碼轉型 人工智能 社交平台 CRM 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【另類旅行】非一般旅遊體驗！ JR 東京站推VR 遙距宣傳東北景點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣