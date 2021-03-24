  • 23°C
香港時間 : 2021324日 (週三) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救市攻略】任飲救汽水機業務？日本可口可樂推包月訂閱制

商管策略 15:19 2021/03/24

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，導致可口可樂 (Coca-Cola) 在日本自動販賣機的銷售下跌。企業為挽救業務，推出自動販賣機月包訂閱服務，顧客每月付款 2,700 日圓（約193港元），即可每日從自動販賣機中領取 1 樽飲品。

「12蚊」店模式沒落？兩大原因致DAISO拓高價市場見下頁

可口可樂推出「Coke ON Pass」訂閱服務，消費者只要在可口可樂手機 APP 中的「Coke ON」註冊並訂閱，即可每日在日本各地 34 萬部自動販賣機選取 1樽飲品。可口可樂在日本提供的茶飲選擇眾多，除了可樂，顧客也可以選擇黑咖啡、無糖茶等其他飲品。

可口可樂推出「Coke ON Pass」訂閱服務，消費者只要在可口可樂手機 APP 中的「Coke ON」註冊並訂閱，即可每日在日本各地 34 萬部自動販賣機選取 1樽飲品。

除了可樂，顧客也可以選擇黑咖啡、無糖茶等其他飲品。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

「Coke ON Pass」訂閱服務將在今年 5 月正式推出，公司為進一步吸引新客戶，目前可口可樂提供每月 1,350 日圓（約97港元）的早鳥優惠。據悉，截至今年 1 月底，可口可樂 APP 的下載量已達到 2,500 萬。

百貨公司開開「專櫃」  Apple首試店中店加強吸客見下頁

原有旅行社業務不濟毋須愁 HIS 接手蕎麥麵店目標開百間店見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：sclereid0309@Flickr、Coca-Cola

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【玩具爭霸戰】LEGO 無懼疫情收入年增 13%　開樂園・中式主題產品救市
2021/03/23
【玩具爭霸戰】LEGO 無懼疫情收入年增 13%　開樂園・中式主題產品救市
【時代的眼淚？】中國現網吧結業潮！兩大致命傷去年逾萬間倒閉
2021/03/23
【時代的眼淚？】中國現網吧結業潮！兩大致命傷去年逾萬間倒閉
商業營銷 市場拓展 疫情 飲品 肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【管理Tips】有日無夜 OT 有必要？4 招提高效率管理好時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣