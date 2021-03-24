【救市攻略】任飲救汽水機業務？日本可口可樂推包月訂閱制

新冠肺炎疫情肆虐，導致可口可樂 (Coca-Cola) 在日本自動販賣機的銷售下跌。企業為挽救業務，推出自動販賣機月包訂閱服務，顧客每月付款 2,700 日圓（約193港元），即可每日從自動販賣機中領取 1 樽飲品。

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可口可樂推出「Coke ON Pass」訂閱服務，消費者只要在可口可樂手機 APP 中的「Coke ON」註冊並訂閱，即可每日在日本各地 34 萬部自動販賣機選取 1樽飲品。可口可樂在日本提供的茶飲選擇眾多，除了可樂，顧客也可以選擇黑咖啡、無糖茶等其他飲品。

▲ 可口可樂推出「Coke ON Pass」訂閱服務，消費者只要在可口可樂手機 APP 中的「Coke ON」註冊並訂閱，即可每日在日本各地 34 萬部自動販賣機選取 1樽飲品。

▲ 除了可樂，顧客也可以選擇黑咖啡、無糖茶等其他飲品。

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「Coke ON Pass」訂閱服務將在今年 5 月正式推出，公司為進一步吸引新客戶，目前可口可樂提供每月 1,350 日圓（約97港元）的早鳥優惠。據悉，截至今年 1 月底，可口可樂 APP 的下載量已達到 2,500 萬。

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Photo：sclereid0309@Flickr、Coca-Cola