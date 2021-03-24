【商標爭奪戰】中國企業茶飲搶註「宇治」招徠　京都宇治提無效商標請求終勝訴

中國企業搶先註冊外國商標的情況時有發生，這次輪到「京都宇治」。由於不少中國企業在本地市場生產和售賣的茶飲均印有「宇治」商標， 日本京都府茶葉協會為免品牌聲譽受損，向中國國家知識產權局提出取消無效商標的請求，已獲批准。

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日本《共同社》報道，京都府茶葉協會在 2019 年 11 月向管理中國商標的國家知識產權局請求取消「京都宇治」商標，理由是宇治茶的品牌恐將受損。據悉，請求終在今年 1 月下旬獲得批准。

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過去曾出現中企註冊日本商標的事件，其中北海道白老町知名黑毛和牛「白老牛」早在 2007 年在日本註冊成商標，但廣東一間電子廠在 2019 年 6 月在中國註冊「白老牛」，而且商標設計更「抄足」日本白老牛。

白田町和牛業界擔心，萬一商標註冊成功，白老町將不能在中國使用「白老牛」商標銷售白老牛，而且一旦中方「白老牛」商品出問題，可能會破壞「正版」白老牛的品牌形象。他們表明，如廣東企業的申請被駁回，計劃立即在中國註冊商標。

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▲ 日本北海道「白老牛」商標（左）及廣東電子廠在中國申請的「白老牛」商標（右）

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Photo：MBS、中國國家知識產權局、伊藤久右衛門