龍門冰室賣餅救市! 老細 x 梁芷珊合推復活小鷄鳳梨酥連救世口罩套裝

近日龍門冰室/瓏門冰室生意告急，早前不但在 Facebook 發帖 (按此瀏覽詳情) 望客人回頭支持，更傳出龍門冰室銅鑼灣分店結業消息 (按此瀏覽詳情)。龍門冰室再在 Facebook 發帖，指獲梁芷珊支持，合作推復活小鷄鳳梨酥，藉以增加餐廳收入。



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店方以【 有一種朋友，總會喺你跌到後，出手撐住你 】發帖，指梁芷珊知道瓏門冰室有難，就打電話跟老細指：「我搵咗個甜品老師傅整咗個全人手製嘅 復活小鷄鳳梨酥（仲要係用台灣鳳梨）我本身想自己賣但今日你有難 我想同你一齊賣 幫下瓏門」。

文中更指梁芷珊是用一個好平的價錢供貨，對朋友的幫助感到欣慰。今次龍門冰室發售的復活小鷄鳳梨酥，採用 3D 造型，一盒賣 $200 (4隻小雞)，隨盒連十個冬日色救世口罩（可選顏色：暗魂、城堡灰、森林綠、深海藍），或一盒瓏門口罩（50 個裝、可選顏色：黃、黑、湖水藍），現時店方正在預購。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。