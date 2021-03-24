香港製造! BestCare 口罩週年大減價 Level 2 口罩售 $7 盒起 更有一送一優惠!

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香港口罩廠 BestCare 表示，正進行週年大減價!
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廠方表示，現時推出多個優惠，口罩既有大減價，另有特別優惠。BestCare Level 2 成人口罩(50片) 售 $50 盒、成人口罩獨立包裝 (20片) 售 $30 盒，兒童口罩(7片) 售 $7 盒。另設優惠如下:
優惠 1: 買滿3盒成人口罩送一盒獨立包裝
優惠 2: 買一盒成人口罩送一盒兒童口罩
優惠 3: 兒童口罩買5盒送一盒
(全單滿$150免運費)
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟