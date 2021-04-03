【疫市營商】戶外感統治療疫情全停　訓練機構社媒箍客疫後重新出發

新冦肺炎肆虐，部份行業難以轉型，有「感統歷奇」訓練機構在疫情裏著力鞏固客源、建立品牌價值，盼疫情過後業務可盡快回到正軌。

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「Sparkles Adventure 閃爍活學探索」創辦人及課程總監林永健（Kent） 說：「我們主要提供『感統訓練』課程，即運用遊戲治療技巧及通過歷奇體驗學習教學。我們會透過室內恆常感統歷奇訓練班和戶外體驗活動，讓小朋友身心得到全面發展。」

室內方面，課程主要在元朗的「潛能發展中心」進行，項目包括攀石、綱索飛行、挑戰繩網陣、空中踏步等等，4 歲以上的小朋友可以參加戶外體驗。

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Sparkles Adventure 同時有為教育、公共機構、社區中心和公司團體舉辦歷奇訓練，亦會為遊戲活動提供專業意見，幫助有特殊需要的小朋友。可惜新冠肺炎疫情下大部分業務都要暫停；戶外歷奇亦受限聚令限制，雙重打擊讓公司在大半年裏接近零收入，加上受限於行業無法得到政府資助，可謂百上加斤。

他指出，部分機構會將課程轉為網上教學，但他們的模式註定難以改為遙距，畢竟感統訓練及遊戲治療必須現場觀察、讓學員親身體驗及即時教學。

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林永健說：「新冠肺炎疫情疫情下大部分業務停止，家長和小朋友反而更需要協助，更要保持聯絡。我們要與家長保持良好溝通，並要進一步鞏固關係，讓未來復課後可讓業務盡快回復正軌。現在我們除了在社交媒體上分享輔導經驗進行公眾教育外，亦會繼續跟進個別學員情況，例如教家長如何為小朋友進行情緒開導，甚至利用家中環境進行感統訓練。」

林永健在新冠肺炎疫情下熱衷參與慈善工作樹立榜樣，積極於戶外尋找全新歷奇路線，一切都是想為復課做好萬全準備。他笑言，公司在推廣上以口碑為主，與其將資源投入廣告宣傳，不如將資源投放在訓練中心設施、教學配套、提升自己和課程質素上

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他又說：「作為教育工作者要自強不息，積極面對困境。自己做得更好，家長會感受到，當他們願意和其他家長分享體驗，無形中就會為我們建立品牌，進而吸引到新客群。」

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